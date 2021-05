Mercato OM [Officiel] : Alvaro prolonge son contrat !

C’était annoncé, c’est maintenant officiel, Alvaro a prolongé son contrat jusqu’en 2024. L’OM vient de l’officialisé via ses réseaux…

Alvaro Gonzalez est désormais engagé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024

« Le défenseur espagnol de l’OM a prolongé son contrat d’un an. Alvaro Gonzalez est désormais engagé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024. Arrivé à l’Olympique de Marseille le 19 juillet 2019 en prêt en provenance de Villarreal, Alvaro Gonzalez s’est immédiatement imposé au sein de la défense phocéenne. Sa grande expérience (10 saisons en Liga) et sa grinta lui ont permis de rapidement s’illustrer dans l’arrière-garde olympienne. Lors de sa première saison, en 2019-20, il est l’un des grands artisans de la deuxième place de l’OM et de la qualification en Champions League. En juin 2020, son option d’achat est logiquement levée et le natif de Potes s’engage pour 3 années, jusqu’en 2023, avec l’OM. Cette saison encore, le défenseur espagnol réalise des performances de haute volée. Dans une défense à 4 ou à 3, il dispute toutes compétitions confondues 38 matchs pour 3374 minutes de jeu (32 matchs et 2834 minutes en L1) pour un total de deux buts et trois passes décisives. Alvaro Gonzalez a prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille d’une saison. Il portera donc le maillot blanc jusqu’en 2024. » OM.fr (28/05/2021)