Mercato OM : [OFFICIEL] Amine Harit est de retour !

C’est désormais officiel Amine Harit fait son retour à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen l’a officialisé ce jeudi soir.

Le mercato s’est clôturé ce jeudi soir à 23h ! Le club olympien a officialisé le retour d’Amine Harit dans le cadre d’un prêt.

🎥 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀

🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗫𝗜𝗜

✍️ « 𝗗𝗶𝗺𝗮 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮 » 🇲🇦

Re #BienvenueSurMars 𝗔𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗛𝗮𝗿𝗶𝘁 👽🛸 pic.twitter.com/p81UGUfM8r — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2022

Le milieu offensif de 25 ans est de retour dans la cité phocéenne sous la forme d’un prêt avec option d’achat à la suite du succès de sa visite médicale. Il est la douzième recrue olympienne du mercato estival 2022.

Dire que je n’ai pas envie de rester à l’OM serait mentir, car c’est un grand club ! — Harit

Avant la fin de la saison, Amine Harit avait réaffirmé dans une entretien pour le Dauphiné, son attachement à Marseille. Il expliquait son envie de jouer la Ligue des Champions et sa volonté de s’imposer à l’OM.

« Je me sens bien ici. Après, je ne pourrais pas répondre : ça ne dépend pas que de moi. Je n’ai pas envie de me mettre quelque chose en tête, que ça ne se fasse pas et que je me retrouve dégoûté. Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! Aller jouer la prochaine Ligue des Champions, on ne va pas cracher dessus. D’autres clubs sont intéressés. Il y a Schalke, des aspects vont rentrer en compte donc on verra, pourquoi pas. Il y a des chances (sourire).