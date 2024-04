Mercato OM : Officiel pour Simon Ngapandouetnbu !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

C’était annoncé, c’est maintenant officiel, Simon Ngapandouetnbu a prolongé son contrat avec l’OM alors qu’il allait être libre en juin prochain… Le jeune portier pourrait être prêté la saison prochaine.

L’OM vient de confirmer la prolongation de contrat de son jeune gardien camerounais. « Notre gardien de but international camerounais, Simon Ngapandouetnbu, prolonge l’aventure olympienne. Le 11 octobre 2019, à seulement seize ans, Simon Ngapandoutnbu, signait son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. Trois ans plus tard, en mars 2022, son contrat était reconduit pour deux saisons. Ce mercredi 17 avril 2024, il a signé une nouvelle prolongation de contrat avec l’OM. Il est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2026. »

Simon Ngapandoutnbu est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2026

En effet, selon la Provence, le jeune et talentueux gardien de 21 ans, Simon Ngapandouetnbu va prolonger l’aventure avec l’OM alors qu’il arrivait au terme de son contrat. « Éloigné des terrains depuis début mars, à cause d’une lésion au ménisque du genou droit, Simon Ngapandouetnbu (21 ans depuis le 12 avril) va retrouver un peu le moral en signant dans les prochaines heures un nouveau contrat en faveur de son club formateur. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international camerounais (appelé à plusieurs reprises, mais jamais aligné par Rigobert Song, le sélectionneur des Lions Indomptables), devrait prolonger l’aventure de 2 ans, plus une saison en option s’il est prêté durant cette période. »

Deux ans de prolongation pour Simon Ngapandouetnbu plus une saison de plus en cas de prêt !

Il devrait prolonger de trois ans

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Salim Ben Boina, le gardien de la sélection des Comores s’était exprimé sur la situation des gardiens à l’OM et notamment sur le cas Simon Ngapandouetnbu. Le gardien de but de la sélection comorienne et co-fondateur de la HCup, Salim Ben Boina, était l’invité de l’émission Débat Foot Marseille. Interrogé sur la question des gardiens à l’OM, le portier international a expliqué ne pas comprendre pourquoi l’OM ne donnait pas sa chance à Simon Ngapandouetnbu : » Simon c’est très fort, au pied, sur sa ligne, c’est vraiment très fort. Mais il y a cette crainte de lui donner les clés de la maison, à cause de sa jeunesse. Ça reste le Vélodrome, on reste l’Olympique de Marseille, alors qu’il faut passer par là. »

Le Comorien craint que malgré son talent, Ngapandouetnbu n’ait jamais sa chance à l’OM et qu’il soit obligé de partir pour vraiment lancer sa carrière.

L’OM coutumier du fait

La situation de Simon Ngapandouetnbu n’est pas sans rappeler celle de ses prédécesseurs, Brice Samba et Édouard Mendy, avant lui. Deux gardiens talentueux qui se sont aussi fait griller la priorité par des gardiens plus expérimentés à Marseille, pour finalement exploser ailleurs. Jean-Charles de Bono qui atteste aussi du talent d’Ngapandouetnbu, craint également une situation similaire avec le jeune camerounais.