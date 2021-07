Mercato OM : OFFICIEL, Saliba est bien la 8e recrue estivale de l’OM !

William Saliba arrive à l’Olympique de Marseille en prêt sans option d’achat, en provenance d’Arsenal. Il est la huitième recrue du mercato estival marseillais…

C’est officiel, Saliba est un joueur de l‘Olympique de Marseille. Il est désormais le cinquième défenseur central de l’effectif avec Alvaro, Peres, Balerdi, et Caleta-Car. Voici le communiqué officiel de l’OM:

William Saliba s’est engagé avec le club olympien pour un prêt d’un an