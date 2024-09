Mercato OM : « on a payé ces 2-3 joueurs qui ne sont pas partis à la fin »

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, David (@Massilia1978) a pu s’exprimer sur l’effectif de cette saison et le mercato marseillais.

L’Olympique de Marseille a été très actif cet été sur le marché des transferts, autant dans le sens des arrivés que des départs, mais aussi concernant le staff olympien. Du mouvement qui provoque de la satisfaction mais également une pointe de frustration chez David, supporter de l’OM. « Il faut se rappeler que le soir du Havre on partait de très loin. Si on avait imaginé être sur ce plateau aujourd’hui avec De Zerbi entraîneur et l’effectif qui compose l’OM cette année, on aurait tous était très satisfaits. Moi je suis très satisfait du coach, c’est la pierre angulaire de ce nouveau projet sur 3 saisons. Concernant l’effectif je dirais que c’était très bien jusqu’à début août, je pense que l’OM n’a pas pu faire les opérations voulues à cause de ce fameux loft. Je dirais satisfait mais un peu inabouti sur le final, après il ne faut pas être utopique, sur une fenêtre de mercato c’est impossible de changer 100% de l’effectif. Après l’OM a fait le choix de faire un loft, je ne suis pas forcément pour sur le plan moral et sur la valeur des joueurs on n’y gagnera pas. Donc on a payé 2-3 joueurs qui ne sont pas partis à la fin et qui ont peut-être empêché d’ajuster sur le poste des latéraux. »

