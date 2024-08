Mercato OM : « On connaît la stratégie de Longoria »

Avec le nombre important de rumeurs transfert cet été, notamment en attaque, la question des pistes « bluff » se pose. Invité de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi, Maël Lemoine, créateur de contenu passé par Foot Mercato s’exprime sur les stratégies de Longoria pendant le mercato.

🇪🇸👔Mercato OM : « On connait la stratégie de Longoria de placer ses pions un peu partout pour avoir un temps d’avance dans les négociations » Moukoko / Nketiah, du bluff pour finaliser Wahi? C’est la question que se pose Maël Lemoine ! pic.twitter.com/Ef75D5gn3u — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 14, 2024

« Longoria joue avec ses pions »

Avec la multiplication des pistes offensives cet été, la question de la véracité des dossiers ou du bluff est de mise. Pour le créateur de contenu Maël Lemoine, Pablo Longoria joue avec ses « pions » pour brouiller les pistes : « Après par rapport au mercato, on connaît un peu la stratégie de Longoria. Placer ses pions un peu partout pour avoir un temps d’avance dans les négociations. C’est pour ça que souvent ça fait beaucoup de rumeur, beaucoup de hype autour de certains joueurs. Alors que les pistes ne vont même pas se faire. Et je pense que ça a été un peu le cas avec ces pistes offensives entre Moukoko, Nketiah et Wahi, il a dû placer ses pions un peu partout.

On aurait aimé donner un peu plus de vitesse à certaines sorties

Interrogé sur le mercato, Pablo Longoria a évoqué les joueurs poussés vers la sortie comme Gigot, Mbemba, Veretout ou encore Pau Lopez. « Je ne connais aucun club qui résilie les contrats des joueurs, ça n’a aucun sens au niveau économique. Dans le respect des règles et des joueurs sous contrat, chaque joueur connaît sa situation, notamment ceux qui n’entrent pas dans les plans techniques du coach. Pau Lopez? « Il est ici, on attend. La situation de gardien de but n’est pas celle où il y a le plus de mouvements. Le mercato est encore long. » Le président a avoué qu’il aurait aimé que les départs se fassent plus rapidement. « Il faut savoir être patients. Sur les mouvements de sortie, on a quelques retards. On aurait aimé donner un peu plus de vitesse à certaines sorties. »

#Longoria : « Le mercato ferme le 30, on doit écrire un nouveau chapitre, c’est normal d’avoir beaucoup de changements. Le mercato n’a pas trop de mouvement en Europe, on est dans une bonne position. On veut aller ite avant ce premier match de L1. C’est une ambition aussi à long… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 12, 2024

Pablo Longoria a aussi parlé de la fin du recrutement, il sait que De Zerbi a besoin de renforts offensifs. « Numériquement, on a un déficit de joueurs dans le secteur offensif, tout le monde en est conscient. Je considère qu’on va être compétitif dès le premier match, mais sur un plan numérique, un nouveau joueur offensif nous ferait du bien. »