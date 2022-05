Mercato OM : On connait les dates des deux prochaines périodes de transfert !

La LFP a publié les dates des deux prochains mercatos qui concernent la France et donc l’OM.

Le mercato d’été de l’OM débutera le 10 juin 2022 à minuit pour se terminer le 1er septembre à 23h00.

🗓️ Réuni ce mercredi 4 mai 2022, le Conseil d’Administration de la @LFPfr a adopté les périodes de mercato pour la saison 2022/2023. Communiqué 📝➡️ https://t.co/EDxLVshQsu pic.twitter.com/ZIx6DpIkiz — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) May 4, 2022

Ouverture du mercato estival le 10 juin à minuit !

« Réuni ce mercredi 4 mai 2022, le Conseil d’Administration de la LFP a adopté les périodes de mercato pour la saison 2022/2023. Le mercato estival débutera le vendredi 10 juin 2022 à 0h00 et s’achèvera le jeudi 1er septembre 2022 à 23h00 pour l’envoi des contrats à la LFP. Ce nouvel horaire permettra aux clubs de finaliser plus sereinement leurs transferts internationaux sur l’application FIFA TMS dont l’horaire de clôture demeure minuit. Le mercato d’hiver ouvrira le dimanche 1er janvier 2023 à 0h00 et se terminera le mardi 31 janvier 2023 à 23h00 pour l’envoi des contrats à la LFP, et à minuit pour la finalisation des transferts internationaux sur FIFA TMS. » LFP – source : LFP.fr (04/05/2022)