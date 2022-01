Mercato OM : On en sait plus sur l’avenir de Caleta-Car !

Cité parmi les potentiels départs du mercato hivernal marseillais, Duje Caleta-Car serait en négociations avec West Ham. Fabrizio Romano a livré des informations supplémentaires à ce sujet !

L’Olympique de Marseille ne s’est séparé que de Jordan Amavi et Dario Benedetto pour le moment mais d’autres départs pourraient arrivé en fin de mercato ce lundi. Duje Caleta-Car est cité parmi ceux-là pour notamment rejoindre West Ham.

Le journaliste Fabrizio Romano s’est exprimé à ce sujet sur son compte Twitter… Il confirme qu’il y a bien des discussions entre toutes les parties mais le défenseur ne devrait pas rejoindre le club anglais. En l’état, il n’y a aucun accord.

West Ham are not signing Duje Ćaleta-Car from OM as things stand. There’s no agreement for Croatian centre back. 🚫 #WHUFC

Darwin Núñez was a serious target but Benfica have no interest in selling Darwin on #DeadlineDay.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022