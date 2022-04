Mercato OM : « On est dans un tournant pour le club »

Cette année entre le mercato estival et hivernal, l’OM a enregistré 15 arrivées en réalisant de nombreux prêts. Des joueurs comme Guendouzi, Under et Saliba ont su tirer leur épingle du jeu et effectuent une saison pleine. Pour notre invité d’hier, Karim Zéribi et notre consultant Jean-Charles De Bono, il est essentiel de les conserver afin de poursuivre sur cette dynamique ambitieuse au sein du club.

Nous sommes à 8 journées de la fin de cette saison 2021/2022 de ligue 1 Uber Eats et l’OM est deuxième avec toutes les cartes en mains pour finir sur le podium. Si la campagne européenne. en Europa League aurait pu être plus belle, les phocéens sont toujours en lice en Conférence League et n’ont pas dit adieu à leur rêve de titre cette année. Une réussite qu’il faut attribuer aux joueurs, au coach mais aussi au président Longoria qui a réussi un mercato 2021 très ambitieux avec des moyens limités. Guendouzi, Under, Saliba ou encore Pau Lopez, ils sont plusieurs à avoir brillamment réussi leur première saison sous les couleurs olympiennes. Une question essentielle se pose désormais : sera t-il possible de conserver tout ce beau monde la saison prochaine ? Si les options d’achat d’Under, Guendouzi et Pau Lopez vont être automatiquement levées, Quid de Saliba, Milik ou de la prolongation de Kamara ?

Les supporters craignent que le club ne puisse conserver ces trois joueurs pour la saison prochaine, une peur partagée par Karim Zéribi sur le plateau du FCM hier :« Dans la manière avec laquelle on gère ces séquences intermédiaires de mercato, j’ai le sentiment qu’on arrive pas à garder les joueurs qui ont été de belles révélations, on se sent presque obligé de les voir partir. Or si on veut redevenir un grand club de dimension européenne, il va falloir qu’on capitalise sur l’existant et qu’on agrège à l’existant, du plus. Là l’existant on est même pas sur de pouvoir le garder » Karim Zéribi, Source: Football Club Marseille (04/04/2022)

Conserver les meilleurs, un signal fort ?

Dans la lignée de cette déclaration, Jean-Charles De Bono, notre consultant a tenu a appuyé les propos de Karim Zéribi. Pour l’ancien joueur de l’OM, il faut que Frank McCourt fasse certains efforts financiers pour conserver les meilleurs éléments comme Saliba ou Milik, ce qui enverra un message positif non seulement aux joueurs du club comme Kamara qui n’a pas encore souhaité prolonger son contrat mais aussi permettra de convaincre certaines cibles potentielles de rejoindre le club.

« Si aujourd’hui McCourt accepte de mettre 30 millions sur Saliba, ça veut dire que Kamara peut se dire « si il me donne à moi aussi ce que je veux, je vais rester ». Et derrière en plus, tu auras des investissements supplémentaires (…) Aujourd’hui tu as Longoria qui le piège pas, Sampaoli qui est franc, un public qui suit, tu veux quoi de plus ? » Jean-Charles De Bono, Source: Football Club Marseille (04/04/2022)

Une stratégie qui sera peut-être entendu par le propriétaire américain. Quoi qu’il en soit, ce mercato 2022 de l’OM sera très important pour la continuité que les dirigeants veulent donner à cette équipe et à son projet. C’est d’ailleurs ce que confirme Karim Zéribi :

« On est dans une équation qui est un tournant pour le club dans la séquence que l’on vit » Karim Zéribi, Source: Football Club Marseille (04/04/2022)