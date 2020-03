Mercato OM : « On était nombreux à espérer un club qui se transforme en petit Séville ou en petit Dortmund… »

Extrait du dernier Marseille Champion Podcast de Football Club de Marseille, dans lequel nos chroniqueurs ont répondu aux questions des auditeurs, notamment concernant le fonctionnement du mercato olympien…

Une question concerne les départs lors du prochain mercato. Nico estime que les joueurs recrutés par l’Olympique de Marseille. ne sont pas forcément liés avec tout le travail fait par la cellule de recrutement qui n’est pas vraiment suivie…

On a été frappé par le manque d’imagination de la cellule de recrutement

» On ne sait pas ce que fait Valentin et son staff, je suppose qu’ils travaillent. On était nombreux à espérer un club qui se transforme en petit Séville ou en petit Dortmund et qui va chercher des profils intéressants en Suède, aux Pays Bas, en Afrique de l’Ouest ou en Amérique du sud. On a été frappé par le manque d’imagination de la cellule de recrutement qui prend soit des mecs de Ligue 1 ou proposé par des agents. Les mecs bossent mais il n’en sort rien. Le recrutement de cet été est unanimement réussi, il marque la patte de Zubizarreta. Même si Dario Benedetto c’est plus Villas-Boas. Et ce que l’on peut espérer qu’avec le départ de Rudi Garcia, le directeur sportif peut enfin valoriser son travail avec des petits jeunes, des fin de contrat… » Nico (@CommeElleVient1) – Source : Marseille Champion Podcast