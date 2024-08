Mercato OM : « On ne joue que la Ligue 1, on doit mettre le paquet sur des attaquants »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Annoncé comme la piste de l’été au poste de latéral droit, l’arrivée de Sildillia pourrait se faire en cas de départ de Bamo Meité. L’occasion pour Alexandre Chaillol, journaliste Foot Mercato d’évoquer ses suffisances concernant Murillo

Invité de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi, Alexandre Chaillol journaliste Foot Mercato d’évoquer sa satisfaction concernant les postes de latéraux. Pour lui il faut faire des choix entre l’attaque et la défense : « Pour le cas Meité, ce que je me dis c’est que les dirigeants ont dû faire certains choix. Je pense que le choix qui a été fait c’est qu’au niveau de ces postes là (les latéraux) on était quand même garnie. Murillo ce n’est pas un crack, mais c’est quand même un mec qui fait plein de poste, qui dépanne. Il n’est jamais 0, il ne va jamais être 9/10 mais il sera toujours 6, 7, il est assez constant dans la bonne performance. »

« On joue que la Ligue 1 »

Le journaliste continue « C’est sûr que si tu joues la coupe d’Europe, tu pars avec Murillo je dis non. Mais là on joue que la Ligue 1, on doit mettre le paquet sur des attaquants, faire venir Wahi etc. Je suis prêt moi à dire oui on va faire la saison avec Murillo, Merlin, Meité. Oui on ne va pas avoir des très bons joueurs à ces postes là des cracks, mais il faut faire un choix. »

