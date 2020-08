Mercato OM : « On ne va pas le garder Kamara »

Dans l’Apéro Mercato, Benjamin Courmes et Yassine Youssfi sont revenus sur la rumeur envoyant Boubacar Kamara au Real Madrid. Le joueur formé au club pourrait renflouer les caisses olympiennes…

Si du côté des arrivées, l’OM a enregistré deux renforts : Pape Gueye et Leonardo Balerdi, question départ, il n’y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Dans le rouge financièrement parlant, le club aurait grandement besoin de vendre pour rééquilibrer, au mieux, ses comptes. Yassine Youssfi répond aux questions de Benjamin Courmes dans l’Apéro Mercato, au sujet d’un éventuel transfert de « Bouba », au Real Madrid.

« On le revend 40-50 M€ et on se le fait prêter un an »

« Ça ne me surprendrait pas que le Real fasse une belle offre. Et nous, en contrepartie, on demanderait au club espagnol un petit prêt. Concrètement, on le revend 40-50 M€ et on se le fait prêter un an. Ça arrangerait les finances de l’OM. On ne va pas le garder Kamara, faut être lucide. Il a le potentiel pour devenir un grand joueur. »

Yassine Youssfi – Source : Apéro Mercato



LA STAT :

Boubacar Kamara a disputé 61 matchs de Ligue 1, en trois saisons, avec l’Olympique de Marseille, pour deux buts.

