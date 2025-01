Mercato OM : « On peut le vendre 10 millions d’euros ! »

Dans leur dernière émission de l’année 2024, Nicolas Filhol et Jean-Charles De Bono ont réalisé un bilan complet de la première partie de saison de l’OM et des joueurs olympiens. Le cas Amine Harit est notamment évoqué.

Nicolas Filhol, journaliste pour FCM, et Jean-Charles De Bono, ancien joueur de l’OM, ont analysé la performance des joueurs de l’OM lors de la première partie de saison dans notre dernière émission de l’année, disponible sur YouTube. Alors qu’il a débuté comme titulaire au poste de meneur de jeu, Amine Harit ne semble plus faire partie des plans de De Zerbi. Un départ est désormais envisageable lors du mercato hivernal.

Entre 8 et 10 M€ c’est une bonne affaire pour l’OM

« Il y a des questions à se poser sur Harit ! Le fait qu’il ne soit pas entré en jeu lors du dernier match contre Saint Etienne c’est quand même un petit message. Il était apte à jouer et De Zerbi a préféré faire entrer Koné qui était en passé derrière Nadir dans la hiérarchie. Je trouve cela étonnant. Ce que dit la Provence c’est si une offre tombe ils ne le bloqueront pas. On peut peut-être le vendre autour de 10 millions d’euros car c’est un joueur offensif qui n’a pas encore 30 ans. Entre 8 et 10 M€ c’est une bonne affaire pour l’OM, » a déclaré le journaliste de FCM Nicolas Filhol sur la chaine youtube de Football Club de Marseille.