Mercato OM : « On peut rivaliser avec le PSG ! »

Ce soir, l’OM affronte le Bayer Leverkusen au stade Vélodrome. Ce sera le dernier test pour les olympiens avant de lancer leur saison. L’ancien défenseur central olympien Souleymane Diawara pense que cet OM a les moyens de rivaliser avec le PSG cette saison.

L’Olympique de Marseille va disputer son dernier match de préparation ce mercredi soir au stade Vélodrome face au Bayer Leverkusen. Un dernier test grandeur nature devant 60 000 spectateurs avant de lancer sa saison avec les tours préliminaires de la Ligue des champions et déjà une énorme pression sur le dos quand on connaît les conséquences sportives et financières d’une participation à la plus prestigieuses des compétitions européen.

L’OM capable de rivaliser avec le PSG

Dans les colonnes du journal l’Equipe, l’ancien défenseur de l’OM Souleymane Diawara donne son sentiment sur les nouveaux changements opérés par Pablo Longoria cet été durant le mercato. Il estime que Marseille a les moyens de concurrencer le PSG en championnat cette saison :

« Pablo Longoria, on le connaît, il fait des recrutements intelligents, il maîtrise son sujet. La saison dernière, il manquait de la profondeur, de la percussion sur les côtés. Ismaila Sarr met de la vitesse, techniquement c’est fort, il y a de la puissance, de la perforation… Il déborde, il centre, un job de vrai ailier. Iliman Ndiaye, je l’ai découvert à la Coupe du monde au Qatar, je le connais de nom, mais à ce prix-là (près de 20 M€ tout compris), il doit avoir des qualités sportives extraordinaires, explique ainsi l’ancien champion de France avec l’OM avant de poursuivre sur les autres recrues :

« Aubameyang, quand il était jeune, je l’ai parfois affronté en L1, mais il était au début de sa carrière, il n’avait pas encore eu toute sa progression. Via Mario Lemina (son coéquipier en sélection gabonaise), je n’en ai toujours entendu que du bien, humainement. Alexis Sanchez, j’ai aimé sa grinta. Mais je préfère la puissance, la rapidité, le sens du but d’ « Auba »… Avec ces recrues, on peut rivaliser avec Paris, étant donné que (Kylian) Mbappé ne devrait plus être là (rires). Je suis optimiste pour le Championnat. Mais en C1, il faudra prendre les tours préliminaires au sérieux, car cette compétition est importante pour le public, la ville, les finances » confie ainsi Souleymane Diawara dans les colonnes de l’Equipe ce mercredi.