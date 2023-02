Mercato OM : « On sait très bien que Tudor a insisté pour le faire venir… »

Arrivé à l’OM en provenance de l’Atalanta Bergame, Malinovskyi s’intègre petit à petit au collectif de l’OM, avec 2 buts en 8 matchs depuis son arrivée. Dans le DFM notre consultant Jean-Charles de Bono loue l’adaptation de Malinovskyi et le voit devenir l’après Payet.

Malinovskyi s’intègre parfaitement au groupe

»C’est le jeu que veut donner Tudor à cette équipe là et Malinovskyi a le style de jeu qui correspond à cette manière de jouer. Ces premières entrées ont été timides. Ce n’est pas facile à l’OM parce qu’on demande rapidement de la performance et d’être efficace. Je trouve que là petit à petit, il rentre bien dans le collectif et il se met à marquer des buts. ça lui donne une confiance supplémentaire et là il va donner sa plénitude dans le jeu. On sait très bien que Tudor a insisté pour le faire venir. Quand un joueur est demandé autant par un entraineur, ça rassure aussi et ça le met plus rapidement en confiance. Il arrive dans des conditions assez formidables pour un joueur qui arrive d’Italie et qui aujourd’hui arrive à donner sa plénitude. A chaque rencontre il y a quelque chose en plus, des buts, de la participation, de la combativité. Il a le profil que l’on recherchait. La succession de Payet, la transition avec un joueur un peu différent dans le système. Ce n’est pas le même passeur que Payet. C’est vrai que Payet a fait une saison extraordinaire l’année dernière. C’était le fer de lance de cette équipe marseillaise. L’année dernière l’OM sans Payet c’était pas la même équipe. Cette année, oui, il joue beaucoup moins. Ce que j’aimerais, c’est que lorsqu’il joue, fait le jouer 20 minutes, pas juste 5 minutes. Malinovskyi est rentré directement dans le groupe et j’aime ça parce qu’il a compris ce qu’est l’OM et il a compris ce qu’on attend de lui. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (13/02/2023)