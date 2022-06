Mercato OM : Otero officialise son départ !

Annoncé depuis quelques jours déjà, Marco Otero devrait bien être le nouveau directeur du centre de formation à Marseille. Le technicien vient d’officialiser son départ du FC Valence…

En effet, Marco Otero vient d’officialiser son départ du FC Valence, via le tweet ci-dessous :

Otero, un technicien qui parle français

Après les départs de la direction du centre de formation de Nasser Larguet et Jean-Claude Giuntini, Longoria n’aura pas tardé à leur trouver un remplaçant. Marco Otero, au FC Valence depuis 2019 où Pablo Longoria l’avait fait venir, a maintenant officiellement quitté Valence. Il lui restait encore deux ans, AS précisait il y a quelques jours qu’il avait déjà fait ses adieux à sa direction. Marco Otero dispose d’une belle réputation dans le milieu, c’est un technicien expérimenté qui parle français mais aussi anglais et allemand entre autres. L’Inter Milan et Schalke 04 étaient aussi sur le coup. Cependant l’OM avait un avantage de poids avec la présence de Pablo Longoria.