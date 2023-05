Mercato : OM ou PSG ? Dugarry donne son avis sur l’avenir de son ami Zidane !

Alors que l’avenir d’Igor Tudor semble incertain à l’OM, le nom de Zidane est souvent évoqué mais cette possibilité semble bien improbable. Son ami Christophe Dugarry pense que cette option est très compliquée…

Interrogé sur RMC sur l’envie de retrouver un banc de touche de son ami Zinedine Zidane, Christophe Dugarry a été clair : « Il n’est pas trop difficile. Il a des critères, des envies. Il voit le football d’une certaine manière. La passion, il l’a toujours. Il a envie, c’est certain. Ses envies, il les a données, il les a affiché. Il a franchi toutes les étapes avec gloire. Après, il n’est pas prêt à accepter tout et n’importe quoi ! » Duga estime que ZZ attend le bon projet : « Il ne va pas se fourvoyer dans un club qui ne l’intéresse pas, qui ne lui plaît pas où il n’est pas capable de faire passer ses émotions. Son envie, parce qu’il ne parle pas la langue (l’anglais), parce que c’est important pour lui de communiquer avec ses joueurs. S’il n’entraîne pas cette année, ce sera l’année prochaine. La force de s’appeler Zidane et d’avoir réussi comme il a fait en tant qu’entraîneur c’est de reprendre quand il souhaite et lorsqu’il aura le bon projet »,

A Marseille, ta vie deviendrait un enfer

De son côté Jérôme Rothen aimerait bien voir l’ancien meneur de l’Equipe de France devenir entraineur de l’OM: « J’aimerais le voir entraîner à Marseille. Tout le monde a rêvé de le voir jouer à Marseille. Alors pourquoi pas entraîner sa ville ? Avec des moyens, ce serait fantastique ». Si Dugarry trouve que cela serait beau, il estime surtout que c’est trop compliqué : « L’histoire serait magnifique, l’histoire serait belle. Après, non, il faut y vivre à Marseille. J’y ai joué, j’y ai vécu, c’est tellement compliqué. Ta vie deviendrait un enfer. C’est tellement compliqué ».

Le PSG, ce n’est pas un club, c’est un cirque permanant

L’ancien attaquant de l’OM a aussi rajouté que le PSG n’était pas non plus une solution, « si tu apprécie Zidane, tu ne l’envoie pas dans cette espèce de club qu’est le PSG! Ce n’est pas un club, c’est un cirque permanant. «