Mercato OM : Ounahi confirme qu’il avait des contacts avancés à l’étranger !

Ce jeudi, la presse était conviée à la présentation du buteur d’hier soir Azzedine Ounahi. L’international marocain a évoqué son transfert, son choix de venir à Marseille plutôt qu’à l’étranger.

« Je veux remercier le président et le directeur sportif pour leur confiance. On a parlé pendant 30min avec Longoria, il m’a parlé du club. J’avais des contacts avancés avec l’Italie et l’Angleterre mais j’ai choisi l’OM parce que c’est le plus grand club de France. On sait que dans le football ça va vite. J’ai travaillé mais on sait qu’on peut se retrouver dans un grand club et du jour au lendemain on entend plus parlé de toi. Je vais profiter de chaque instant ici. Je suis hyper content d’être à l’OM ». Azzedine Ounahi – source : Conférence de presse (02/02/2023)