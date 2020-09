Mercato OM : « Pablo Longoria a un gros réseau… Il pourrait aller un chercher un type comme Osimhen (époque Charleroi) »

Le consultant de RMC Kevin Diaz a fait le portrait du directeur sportif de l’OM, Pablo Longoria. Et selon lui, il pourra beaucoup apporté à l’OM !

Ancien joueur, le consultant de l’After Kevin Diaz connaît bien le directeur sportif de l’OM Pablo Longoria. Et selon lui, l’Espagnol pourra trouver la perle rare que le club cherche en attaque, grâce à sa connaissance du football et son réseau :

« IL ne CHERCHE PAS UN NUMÉRO 1, MAIS UN NUMÉRO 1 BIS. ET ÇA PEUT ÊTRE UN MEC EN DEVENIR, QUI MARQUE BEAUCOUP DANS LES CHAMPIONNATS MINEURS »

« On sait que Pablo Longoria est quelqu’un qui a un gros réseau, et qui regarde énormément de matchs. Il doit aussi avoir la bonne idée d’aller voir les marchés dits « annexes » comme la Scandinavie, la Suisse, les Balkans… Il pourrait aller un chercher un type comme Osimhen. Mais pas Osimhen qui est à Lille, celui qui était à Charleroi… Son réseau peut lui permettre d’obtenir ce qu’il cherche. Il ne cherche pas un numéro 1, mais un numéro 1 bis. Et ça peut être un mec en devenir, qui marque beaucoup dans un championnat mineur, et qui peut se fondre dans le système voulu par Villas-Boas. » Kevin Diaz. Source : After Foot RMC. 02/08/2020