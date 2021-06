Mercato OM: Pablo Longoria sur un international danois ?

Le poste de latéral droit est vide depuis le départ de Hiroki Sakai et le retour de prêt de Pol Lirola. Le président de l’OM Pablo Longoria multiplie les pistes pour palier ce manque.

Le Mercato Olympien est particulièrement agité depuis la fin de la saison. En quête d’un latéral droit pour remplacer Hiroki Sakai, Pablo Longoria multiplie les contacts pour trouver son bonheur. Si Valentin Rosier aurait été sondé par la direction marseillaise, le latéral du Sporting Portugal n’est pas la seule piste étudiée. Un joueur passé par la Ligue 1 serait également dans les petits papiers du président de l’Olympique de Marseille.

Daniel Wass dans le viseur de la direction marseillaise ?

A LIRE: MERCATO OM: UN ANCIEN MILIEU DE TOULOUSE CIBLÉ ?

A en croire les informations de la Cadena SER, média espagnol, Pablo Longoria voudrait faire de Daniel Wass un joueur de l’Olympique de Marseille. Les deux hommes se sont côtoyés à Valence et se connaissent donc très bien. Daniel Wass connait la Ligue 1 grâce à son passage à Evian. Polyvalent, le Danois est capable de jouer latéral droit mais également à tous les postes du milieu de terrain grâce à sa vision du jeu et son bon jeu défensif. Le Sporting Portugal semblait tout proche de conclure le transfert de l’ancien de l’ETG pour une somme qui avoisinait les 2 millions d’euros mais se dernier aurait finalement refusé. L’OM et son président Pablo Longoria se serait immiscé dans ce dossier. Selon le journaliste espagnol Héctor Gomez Wass souhaite quitter Valence cet été.