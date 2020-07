Mercato OM : Pape Gueye, une belle opportunité mais pas que…

L’OM devrait donc s’offrir une première recrue de choix avec Pape Gueye. Le milieu de terrain est une belle opportunité, car (plus ou moins) libre, mais c’est avant tout un profil surveillé depuis longtemps par les recruteurs marseillais…

Selon nos informations, Pape Gueye est suivi depuis longtemps par la cellule de recrutement olympienne. Le jeune milieu de terrain était déjà observé en 2017 lors de ses apparitions en équipe de France U18. La saison dernière, les scouts marseillais se sont relayés pour suivre les performances du joueur de 21 ans en Ligue 2 sous les couleurs du HAC. Entre 5 et 10 rapports ont été remis à Albert Valentin sur ses prestations.

Les scouts marseillais travaillaient en étroite collaboration avec Andoni Zubizarreta et son bras droit depuis le départ de Rudi Garcia. Une reconnaissance du travail d’observation récompensée par les dossiers Rongier et Gueye. En attendant le nouveau directeur du football, le début du mercato pourrait donc se baser sur le travail préparatoire de Zubizarreta et des dossiers de toute la cellule de recrutement…

Gueye, un dossier porté par la cellule de recrutement…

La direction olympienne possédait donc d’un dossier complet au moment de se positionner sur ce profil. Alors que le SCO semblait favori pour attirer Gueye, suite à son refus de rejoindre Watford, l’OM a réussi à convaincre le joueur. La qualification en Ligue des Champions a surement était un argument de poids. Reste à savoir avec qui Gueye évoluera au milieu de terrain, si son arrivée confirme le départ d’un Kamara, d’un Sanson voire des deux joueurs cet été…

Notre consultant, Jean Charles de Bono nous avait donné son avis sur le profil de Pape Gueye dans l’Apéro Mercato.

SI TU VEUX RÉCUPÉRER GUEYE CA VEUT DIRE QU’IL VONT VENDRE UN MILIEU LIEU DE TERRAIN OU DEUX — DE BONO

» C’est un joueur longiligne à un poste de numéro 6 avec un grosse capacité à la récupération et dans le jeu aérien. C’est un joueur d’avenir et si on mise sur ce type de joueur il faut leur laisser le temps de s’adapter et de prendre de l’expérience. Après, peut être qu’il sera aussi capable de s’imposer de suite comme certains jeunes ont pu le faire. Quoi qu’il en soit, je pense que ce serait pour palier un départ de Kamara. Si tu veux récupérer Gueye ça veut dire qu’il vont vendre un milieu lieu de terrain ou deux. Et puis il va bien falloir faire rentrer des liquidités. Et comment tu veux en faire rentrer sans vendre Kamara qui a la plus grande valeur et qui sera donc le plus demandé ? Où alors cela voudrait dire que tu fais redescendre Kamara en défense. » Jean Charles de Bono – Source: Football Club de Marseille (16/06/2020)

