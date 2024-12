Mercato OM : Papin, direction la L2 ?

Jean-Pierre Papin, actuel entraîneur de la réserve de l’Olympique de Marseille, pourrait être tenté par un nouveau défi en Ligue 2.

En dépit du soutien officiel du président Pablo Longoria après des tensions avec le centre de formation de l’OM, l’ancien attaquant star va-t-il changer d’air ? Son nom circule notamment du côté du FC Martigues, où la situation sportive critique du club pourrait bien ouvrir la voie à un départ de Papin.

Il y a quelques jours, Martigues a mis fin à l’aventure de Thierry Laurey, seulement six mois après son arrivée. Après avoir brillamment accédé à la Ligue 2, le club provençal traverse un début de saison catastrophique, avec une seule victoire sur ses 14 derniers matchs, occupant la dernière place du championnat. Pour tenter de redresser la barre, la direction du club a donc commencé à prospecter pour trouver un nouvel entraîneur.

Jean-Pierre Papin, qui occupe le poste d’entraîneur de la réserve marseillaise, fait partie des profils ciblés selon Footmercato. Depuis plusieurs mois, l’ex-Ballon d’Or fait un travail apprécié au centre de formation de l’OM où il parvient à déployer son expérience et ses connaissances du football. Son arrivée à Martigues serait donc une solution pour le club afin d’apporter de la stabilité et une vision d’avenir à une équipe en grande difficulté. Papin, bien ancré dans la région, connaît parfaitement le football local et pourrait rapidement s’adapter à ce challenge.

Le FC Martigues pense à Papin

Mais Martigues ne s’arrête pas à Papin. Le club aurait également approché Frédéric Bompard, ancien entraîneur de Nîmes, qui est actuellement sans poste. À la croisée des chemins, Jean-Pierre Papin devra bientôt trancher entre un possible départ vers la Ligue 2 et la continuation de sa mission au sein de l’OM.

Reste à savoir si le défi martégal séduira celui qui a marqué l’histoire du football français, ou s’il choisira de poursuivre son travail de formation avec l’OM. Une chose est certaine, le feuilleton Papin ne fait que commencer.