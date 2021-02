Mercato OM : Papin dit non et donne deux grands noms d’entraineurs pour remplacer Villas-Boas !

Au micro de beIN Sports, Jean-Pierre Papin s’est exprimé sur la succession d’André Villas-Boas. Il aimerait voir deux coachs de renoms sur le banc marseillais.

Avec le départ d’André Villas-Boas, de nombreux noms sont sortis dans les médias pour le remplacer sur le banc de l’OM.

je ne pense pas avoir les qualités requises pour le moment — PAPIN

Pablo Longoria aurait étudiés plusieurs profils mais celui qui semble le plus chaud est Jorge Sampaoli. Jean-Pierre Papin, ancien joueur marseillais et maintenant entraîneur a été questionné à ce sujet par beIN Sport. S’il ne se voit pas encore prêt pour coacher l’OM, il aimerait y voir Mourinho et Zidane.

« J’aimerais bien voir Mourinho ou Zidane sur le banc de l’OM. Mourinho est quelqu’un avec une poigne de fer. Il faut quelqu’un qui ne veuille pas prendre de buts. Je trouve que Marseille en prend trop. Milik est la bonne solution, car c’est un joueur encore en devenir. Il faut construire l’équipe autour de lui. Il manque de la confiance et des buts. Moi ? Revenir, ce serait quelque chose de magnifique, mais je ne pense pas avoir les qualités requises pour le moment. Il faut de l’expérience. Il faut redonner à l’OM cette prestance d’il y a quelques années. Zidane ? Ce serait bien, il est Marseillais et c’est important pour le cœur des Marseillais. On lui pardonnera plus de choses » Jean-Pierre Papin – Source : beIN Sport (07/02/21)