Mercato OM : Parti en Serie A, ce milieu raconte pourquoi ça ne s’est pas bien passé avec Villas-Boas !

Interrogé par Téléfoot à ce sujet, Maxime Lopez s’est livré sur son échec à l’Olympique de Marseille ces dernières saisons, et notamment sur sa relation footballistique avec André Villas-Boas.

Prêté à Sassuolo avec une option d’achat, Maxime Lopez retrouve du temps de jeu dans le championnat italien après avoir passé une saison compliquée sous les ordres d’André Villas-Boas.

On s’est dit des choses mais ça, ça restera entre nous — LOPEZ

Le minot formé à l’Olympique de Marseille s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet au micro de Téléfoot.

« A Marseille, la période où je n’ai pas joué, j’ai tout fait pour jouer, pour mériter ma place. Le coach Villas-Boas, je l’apprécie beaucoup, on a eu une bonne relation en dehors du foot. Après, au niveau du football, ça ne s’est pas très bien passé. On a eu des petits accrochages, j’ai mon caractère. Il n’y a rien de caché entre lui et moi. On s’est toujours dit ce que l’on pensait. Il sait et je sais que j’ai tout fait pour mériter de jouer. On s’est dit des choses mais ça, ça restera entre nous. Il a essayé de me donner ma chance à d’autres postes. Il attendait peut-être un autre profil au milieu et c’est ce qui a fait que ça n’a pas collé entre lui et moi. C’est une personne que j’apprécie, je n’ai rien contre lui » Maxime Lopez – Source : Téléfoot la chaîne (20/01/21)