Mercato OM : Partie finale des négociations pour ce départ dixit Longoria !

Lors de la présentation des 3 premières recrues, Pablo Longoria a fait le point sur le mercato. Il confirme le départ à venir de Luis Henrique qui va bien revenir à Botafogo dans le cadre d’un prêt avec OA…

Luis Henrique va rejoindre Botafogo, objectif : un groupe de 22-23 joueurs

« Le départ de Luis Henrique ? Nous sommes dans la partie finale des négociations avec Botafogo pour un prêt avec option d’achat. On doit donner la possibilité au coach de travailler avec un groupe large. Tout le monde s’attend à avoir des nouvelles tous les jours. Il faut être patient, on a l’obligation d’être compétitif. L’objectif est d’avoir un groupe de 22-23 joueurs. On travaillera sur les situations individuelles des joueurs. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (19/07/2022)

