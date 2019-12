Mercato OM : Pas de départ de Sanson cet hiver, sauf si…

C’est l’une des valeurs marchandes de l’effectif de l’OM. Pour autant, Morgan Sanson ne devrait pas quitter Marseille cet hiver sauf si une offre mirobolante arrive sur le bureau du président Eyraud et que ce dernier arrive à convaincre le joueur et son coach…

Annoncé sur le départ l’été dernier après un saison moyenne, Morgan Sanson est resté à l’OM faute d’offre assez élevée. Malgré l’intérêt d’écuries anglaises, le montant exigé de 30M€ n’a jamais été atteint et le milieu relayeur est donc resté. Après un début de saison poussif, l’ancien du MHSC a retrouvé 100% de ses capacités physiques et s’est imposé dans le onze d’André Villas-Boas. Il forme un sacré duo avec la recrue Valentin Rongier…

Sanson vise un départ l’été prochain…

Selon l’Equipe de ce mardi, Sanson serait très suivi à l’étranger et encore plus suite à ses récentes performances. Au delà de la rumeur d’une offensive du Napoli, « les intérêts de clubs anglais ne se sont pas encore matérialisés en offres fermes. Et un départ estival semble plus probable : si une proposition satisfaisante arrive, il faudra convaincre André Villas-Boas, qui en a fait un élément clé de son 4-3-3, mais aussi le joueur, qui veut enfin réussir une saison pleine à l’OM, près de trois ans après son arrivée. »

Le joueur est assez clair en privé, il veut terminer la saison à l’OM. L’heure sera surement ensuite à un départ à l’étranger…