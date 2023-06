Mercato OM : Pas (encore) d’accord avec Gallardo

Alors que des rumeurs d’un accord avec Marcelo Gallardo ont circulé, rien n’est fait. Les discussions sont en cours mais aucun accord officiel n’aurait été trouvé. Patience, donc…

Selon RMC, « à l’heure qu’il est le club dément tout accord avec Gallardo. Il reste une piste possible mais le club est aussi en contact avec au moins un ou deux autres entraîneurs. »

Le journaliste Florent Torchut l’a fait savoir via son compte Twitter : « Bon, plusieurs sources fiables en Argentine m’assurent que Gallardo n’a pas donné son accord. Selon CLMerlo il serait même rentré en Argentine, sans que cela ne remette en cause son arrivée à Marseille. À suivre… »

une information effectivement confirmée par le journaliste César Luis Merlo: « Marcelo Gallardo n’a pas encore répondu à l’offre de l’Olympique de Marseille. La chance est toujours là, mais rien n’est fermé.⃣ L’ancien entraîneur de River est en Argentine, attendant de résoudre son avenir. »



🚨Marcelo Gallardo aún no respondió a la oferta del Olympique Marsella. La chance sigue estando en pie, pero no hay nada cerrado.

*️⃣El ex entrenador de River se encuentra en Argentina, a la espera de resolver su futuro.

— César Luis Merlo (@CLMerlo) June 16, 2023