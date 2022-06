Mercato OM : Pas (encore?) de discussions pour Lucas Torreira

Fabrizio Romano, toujours lui, annonce que la pépite espagnole Bryan Gil est bien dans les petits papiers de l’OM pour un prêt, par contre ce n’est pas le cas pour Lucas Torreira. Pour le moment, il n’y a pas de discussion autour du milieu de terrain qui partira cet été.

Longoria aime bien prospecter du côté d’Arsenal pour y récupérer des joueurs revanchards, comme en témoignent les prêts réussis de Saliba et Guendouzi la saison passée. Et pourrait tenter de réitérer l’opération avec l’Uruguayen Lucas Torreira. Le joueur a fait ses adieux il y a quelques jours à la Fiorentina où il était prêté cette saison par Arsenal, et devrait quitter son club cet été selon Fabrizio Romano. En effet, le joueur ne compte pas revenir à Arsenal après son départ définitif avorté pour la Fiorentina.

Le milieu défensif de 25 ans a réalisé une très belle saison avec à la clé 5 buts et 2 passes décisives. Celui qui est connu pour sa grosse activité au milieu de terrain et sa capacité à redoubler d’efforts a de nouveau séduit en Italie, comme lors de son passage à la Sampdoria entre 2015 et 2018. A un an du terme de son contrat avec Arsenal, le joueur dispose encore d’une belle côte selon transfermarkt qui l’évalue à 20 millions d’euros. Si Fabrizio Romano confie qu’il n’y a pas de pourparlers pour l’instant, le joueur pourrait être un renfort de poids dans le milieu de terrain marseillais : « Pas de discussions pour Lucas Torreira à ce jour, le milieu de terrain uruguayen devrait quitter Arsenal cet été. » Le joueur d’1m66 a le tempérament pour réussir à Marseille. Affaire à suivre.

Olympique Marseille have explored potential loan deal for Bryan Gil, he’s in the list – but it’s still not close as depends on conditions of the deal with Spurs ⚪️🔵 #OM

No talks for Lucas Torreira as of today – Uruguayan midfielder is expected to leave Arsenal this summer. #AFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2022