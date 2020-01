Mercato OM : Pas intéressé par Strootman, Berlin aurait trouvé un accord avec Tousart (Lyon) ?

Annoncé dans le viseur du Hertha Berlin, Kevin Strootman devrait finalement être le second choix du club allemand. Lucas Tousart aurait trouvé un accord avec le club de la capitale allemande…

Arrivé au mercato estival 2018, Kevin Strootman n’a pas réussi à convaincre les supporters de l’Olympique de Marseille… Surtout cette saison où l’international néerlandais est plus que décevant lorsque le milieu de terrain adverse met un peu d’intensité. L’OM souhaiterait donc se séparer de son joueur dès le prochain mercato comme l’avançait La Provence… D’autant plus que son départ pourrait engendrer une arrivée. France Football affirmait également que le Hertha Berlin était intéressé par l’ancien joueur de l’AS Roma. Mais selon RMC, le joueur Lyonnais Tousart s’est mis d’accord avec le club allemand, il ne manquerait plus qu’un accord avec Lyon qui réclame 30 millions d’euros. Notre journaliste Nicolas Filhol s’était exprimé sur le cas Strootman…

Il est en retard, il fait 4 ou 5 touches de balle– Nicolas Filhol

« C’est une merguez géante Kevin Strootman. Il y a des gens qui arrivent encore à le défendre ? Ce n’est pas possible. C’est le plus gros salaire du club, la première mi-temps qu’il fait face à Trélissac est indigne pour moi. Il est en retard, il fait 4 ou 5 touches de balle, il ralenti le jeu, il n’est pas au marquage sur un corner, il n’assure pas ses passes… Alors oui il a la mentalité, la grinta, il se bats et il met son penalty, mais le niveau pour le statut qu’il a ce n’est pas possible. Strootman, je ne comprend pas. » Nicolas Filhol – source : FCMarseille