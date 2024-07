Dans l’Apéro Mercato du FCM jeudi, Mathieu Grégoire journaliste pour l’Equipe a évoqué la complexité des mercatos.

Mathieu Grégoire est journaliste et auteur. Après plusieurs expériences dans différentes rédactions, il devient envoyé spécial permanent de L’Équipe à Marseille où il couvre l’actualité de l’OM. Hier, il a évoqué le départ d’Aubameyang en parlant des avantages et inconvénients. « Dans un deal, il y a toujours des avantages et des inconvénients, Longoria lui va te dire « ouais mais je perds trente buts que je ne retrouverai pas ». De l’autre côté effectivement, il y a des gains économiques. Une petite indemnité de transfert sur de la masse salariale qui est économisée qui permettra de financer ton mercato aussi sur d’autres aspects. Ou d’alléger un peu par rapport à ce que demande McCourt et la DNCG. C’est le foot, tu n’arrives pas à vendre forcément ce que tu veux, c’est souvent le cas, c’est souvent les joueurs que tu as envie de garder qui partent. Et entre guillemets ceux que tu considères comme des boulets avec tout le respect que j’ai pour Gigot, Veretout, Clauss ce n’est pas des boulets pour moi. C’est plutôt des bons joueurs, mais voilà c’est eux qu’on aurait aimé vendre tout de suite. Mais c’est pareil pour Iliman Ndiaye, il y a 3 mois on disait « ouais ça va être nouveaux Zhegrova, on va le faire progresser ». En fait c’est là que les agents on bien travaillé en amont, ça se libère plus facilement que sortir un Ismaïla Sarr ou un autre. » explique l’auteur du livre « Les Parrains du Foot ».

lire aussi: Mercato OM : Les dernières infos sur le dossier Clauss (4 clubs interessés) !