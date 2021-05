Mercato OM: « Pas le côté combattant de Pogba… Gerson, un joueur qui joue en costard »

L’Olympique de Marseille est à la recherche d’un milieu de terrain pour la saison prochaine. Le nom de Gerson a été coché par les dirigeants de l’OM. Selon Bruno Satin, c’est un joueur « élégant » qui « joue en costard ».

A la recherche d’un milieu de terrain, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Gerson, jeune joueur brésilien de Flamengo. Si les connaisseurs s’accordent à dire que c’est un joueur technique et puissant, d’autres exposent une certaine réticence sur son cas.

il se met pas le c.. par terre — bruno satin

« Je sais qu’ils étudient le joueur sous toutes les coutures. Les discussions ont démarré, je pense, à la demande de Jorge Sampaoli. C’est lui qui a recommandé, visiblement, le possible recrutement de Gerson. Dans les équipes où il a été en Europe, on a eu du mal à le situer. On ne savait pas si c’était un joueur qui doit jouer un peu sur le côté, est-ce que c’est un double pivot à côté d’un vrai numéro six avec lui un peu plus libre, est-ce qu’il doit jouer un cran au-dessous. On ne sait pas vraiment son poste. C’est un joueur très élégant avec une super belle patte gauche. C’est un joueur de classe. Par contre, il n’a pas le côté combattant de Pogba. Il joue en costard, il se met pas c.. par terre. » Bruno Satin – Source: Late Football Show (20/05/2021)