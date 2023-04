Avec seulement Jonathan au poste de piston droit, l’OM est peu pourvu à ce poste et n’a pas d’alternatives. Sur le plateau du débrief à chaud, après OM – Montpellier, nos invités Yacine Youssfi et Sébastien Portal ont évoqué la possibilité d’une arrivée d’Hamari Traoré, libre de tout contrat en juin avec le Stade Rennais.

L’OM n’a que Clauss comme latéral droit. Même si Issa Kaboré fait partie de l’effectif, il n’est que prêté par Manchester City et son option d’achat de 20 millions d’euros ne devrait pas être levée par l’OM. Hamari Traoré, actuellement à Rennes, mais libre de tout contrat à la fin de la saison est une option.

Je ne vois pas Traoré aller à l’OM

« Hamari Traoré n’est pas le profil qu’il nous faut. J’ai des doutes sur le fait qu’il puisse jouer en piston. C’est un très bon arrière droit mais en piston c‘est un autre rythme. Surtout que Tudor demande un énorme effort physique. Effectivement l’avantage qu’a Traoré c‘est d’être libre. Je pense qu’il faut une concurrence à Clauss et aussi à gauche. Il faudra bien renforcer ces deux secteurs. Traoré a 31 ans, je le vois plutôt signer un dernier gros contrat dans un club moyen de Premier League. Je ne pense qu’il veuille aller à l’OM pour toucher 100 000 euros et être la doublure de Clauss. Je ne sais pas s’il a le bagage athlétique pour faire ce qu’a fait Clauss. En termes d’intensité et d’agressivité, il faut avoir une certaine endurance et il faut arriver à enchaîner ce que fait Clauss. Et puis avoir deux latéraux droits de 30 ans, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Yacine Youssfi – Source : Football Club de Marseille (31/03/2023)

Pour être un bon latéral il ne faut pas que galoper

« Peut-être que Traoré peut avoir la double casquette, après je ne suis pas un spécialiste des autres clubs et je ne l’ai pas vu jouer 107 fois. Si c’est juste galoper ça ne sert pas à grand chose. Tavares galope beaucoup par exemple… » Sébastien Portal – Source : Football Club de Marseille (31/03/2023)