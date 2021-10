Mercato OM – Pau Lopez : « Mourinho ne voulait pas me conserver »

Avant la reception du FC Lorient ce dimanche, l’OM organisait la traditionnelles conférence de presse d’avant match ce vendredi au centre RLD. Le portier espagnol Pau Lopez a répondu aux questions des journalistes, il a notamment évoqué son mercato estival et son prêt à l’OM…

« Mon arrivée ici n’a rien a voir avec Jon Pascua (entraineur des gardiens) que je connais du Betis Séville. Mourinho ne voulait pas me conserver, et Pablo Longoria me voulait à Marseille. J’ai ensuite discuté avec Sampaoli… » Pau Lopez – source : Conférence de Presse (15/10/2021)