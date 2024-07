Mercato OM : Pau Lopez voit une autre possibilité s’envoler ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que l’OM cherche à boucler plusieurs dossiers au plus vite, le club cherche aussi à se débarrasser de certains joueurs ! C’est le cas de Pau Lopez, qui devait rejoindre Côme, mais le club italien s’est rétracté. Un autre club intéressé par le gardien se serait lui aussi rabattu sur une autre piste.

L’OM est toujours à la recherche de son nouveau gardien de but alors que le début de la saison approche à grands pas ! Un dossier qui pose problème au club alors que la vente de son gardien, Pau Lopez, coince après le retrait de l’offre de Côme, avec qui tout était conclu. Une option qui s’est envolée alors que l’OM a pris trop de temps dans l’avancée de ce dossier.

Le Genoa a une autre option ?

Parmi les autres prétendants pour acheter le gardien de but espagnol, le club du Genoa semblait bien positionné sur le dossier. Un club avec qui l’OM a déjà échangé plusieurs fois afin de revendre ses joueurs devenus indésirables. Cependant, comme le confirme le journaliste italien Gianluca Di Marzio, le club italien aurait finalement coché le nom d’un autre portier espagnol afin de garder ses cages.

De Gea comme option numéro 1 ?

En effet, Genoa se serait tourné vers De Gea ! Ancien gardien de l’Espagne et de Manchester United, De Gea est sans contrat depuis un an et peine à retrouver son niveau d’avant. Il pourrait donc se relancer en Italie, alors que cela ferme une nouvelle porte de sortie pour Pau Lopez. À voir si d’autres clubs se manifesteront avant la fin du mercato afin de pouvoir débloquer la situation de l’OM !