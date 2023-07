Mercato OM : Payet explique sans colère (mais en larmes) son départ…

Pablo Longoria et Dimitri Payet ont convié la presse pour annoncer le départ du milieu de terrain. Ce dernier a confirmé que cette décision était celle de la direction.

Après des mots élogieux de Pablo Longoria, Dimitri Payet a eu énormément de mal a parler et expliquer son départ de l’OM. En larmes, le meneur de jeu a quand même préciser que c’était la décision du club, pas la sienne.

Pas simple à digérer mais je pense que ça a le mérite d’être honnête

« Comme l’a dit le président, on a toujours eu une relation franche et sincère. On a eu une discussion bien avant la reprise de l’entraînement et il a fait part d’une honnêteté. Ce n’est pas simple à digérer mais je pense que ça a le mérite d’être honnête. Ce n’est pas ce qui était prévu de mon côté. J’ai mis un peu de temps à essayer de trouver la meilleure solution et la meilleure solution est d’accepter la décision du club. On s’est posé autour d’une table et on a discuté de beaucoup de points. Le club m’a proposé, si j’arrêtais aujourd’hui, une reconversion. Mais j’ai encore du ballon et du plaisir à donner… On a avancé aussi sur l’après-carrière et sur le fait d’intégrer le club à la fin de ma carrière. Ma fin de carrière sera marquée par mon retour ici. Pour acter cela, on a discuté d’un jubilé qui sera fait ici au Vélodrome avec les gens qui ont compté pour moi. »

#Payet : « J’aimerai continuer à jouer au foot, car je sors d’une saison difficile avec peu de temps de jeu. (…) (craque et pleure…) » #OM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 21, 2023

Il n’y a pas de colère. C’est le football

« Il n’y a pas de colère. Je l’aurais mal pris si le club n’avait pas été correct avec moi. Ils ont été plus que corrects. C’est le football. Avec les années qui passent, on a tendance à peut-être moins jouer mais il faut respecter leurs décisions, respecter ce qu’ils sont en train de mettre en place. Je serai le premier supporter de l’OM. Je tiens à m’excuser par rapport à mes coéquipiers… J’ai reçu beaucoup de message mais j’ai répondu à personne parce que je ne pouvais pas parler. Je m’excuse auprès d’eux. »