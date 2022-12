Mercato OM : Payet veut (aussi) des recrues (dans un secteur de jeu particulier) !

L’Olympique de Marseille a repris de la plus belle des manières la Ligue 1, hier soir au Stade Vélodrome, en s’imposant six buts à un face au Toulouse Football Club. L’attaquant de l’OM Dimitri Payet s’est exprimer au terme de cette rencontre.

Le capitaine de l’OM a ainsi évoqué la nécessité de renforcer l’équipe durant le mercato hivernal notamment dans le secteur offensif.

« On avait à coeur de bien reprendre après une coupure inhabituelle assez longue. On voulait commencer par une victoire et poursuivre cette série commencée juste avant la trêve. Faut-il des renforts offensifs ? Après il ne faut pas tirer de leçons définitive sur un match comme ça même s’il faudra garder et travailler sur le positif pour être performant dans quatre jours. Mais je pense comme l’a dit le coach qu’il manque pas mal de joueurs dans le secteur offensif et si l’on veut atteindre les objectifs fixés en début de saison il faudra à mon avis recruter cet hiver pour renforcer ce secteur de jeu. » Dimitri Payet – Source : Football Club de Marseille

Igor Tudor s’est également exprimé après le match en conférence de presse. Le coach olympien était ravi de la prestation de ses hommes mais également d’avoir vu autant de dépassements de fonction…

La chose que je retiens, c’est tous les buts qu’on a marqués. Je suis content pour tous ceux qui ont marqué. Un défenseur a marqué, un autre a donné une passe décisive. (…) Il faut aussi souligner que le trio offensif a été très bon puisque ce sont quand même les attaquants qui décident du sort d’une rencontre. Mais ma façon d’entraîner, de voir les matchs, c’est que mes 10 joueurs de champ soient en mesure d’être offensifs, dangereux et aient l’opportunité de se procurer des occasions de buts. Même les défenseurs comme Chancel ou Leo peuvent aller vers l’avant. Leo doit encore s’habituer à ça, à prendre goût à aller vers l’avant. Il faut s’habituer à ça puisque si un défenseur va devant, un milieu doit revenir couvrir la position mais c’est ce que l’on veut dans notre jeu. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse