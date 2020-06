Mercato OM : « Pelé, 37 ans, qui prolonge, mais c’est quoi la ligne directrice de ce club ? « 

L’Olympique de Marseille a officialisé la prolongation de contrat de Yohann Pelé d’une saison supplémentaire. Dans l’émission Débat Foot Marseille nos journalistes avaient évoqué le cas du gardien numéro 2 du club marseillais.

Extrait de l »mission Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille ce lundi consacré au cas Yohann Pelé. Le gardien numéro 2 de l’OM a prolongé son contrat d’une saison supplémentaire hier. Nos journalistes Nicolas Filhol et Mourad Aerts n’étaient eux pas très chauds pour le conserver. A voir en images ci-dessus.

Faire signer pro des jeunes joueurs si c’est pour ne pas les faire jouer derrière c’est quoi l’intérêt

« Non, j’en veux plus de Yohann Pélé ! Maintenant que Steve Mandanda est revenu au top, j’aurai préféré qu’on commence à préparer l’après Mandanda qui va pouvoir encore deux peut être trois saisons. Il faut penser à la suite. Les jeunes sont peut être pas encore tout a fait prêts, mais la on joue la sécurité avec Yohan Pelé, qui n’en est pas forcément une en plus. (…) Sur le plan financier ce n’est pas non plus une bonne affaire. On va encore prolonger Yohan Pelé 38 ans, mais c’est quoi la ligne directrice de ce club. Faire signer pro des jeunes joueurs si c’est pour ne pas les faire jouer derrière c’est quoi l’intérêt ? Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (15/06/20)

A lire aussi : Mercato : Daler Kuzyaev première recrue de l’OM ?

On est devenu un club formateur il nous a dit il y a un an JHE

« Donc si Mandanda se blesse dans un match de ligue des champions, tu te dis bon ça va j’ai Yohann Pelé, t’inquiète, on ne se prend jamais de buts avec ses relances ? Sérieusement, c’est n’importe quoi cette réflexion. Pourquoi on ne fait pas la place aux jeunes ? On est devenu un club formateur il nous a dit il y a un an JHE. Ces jeunes gardiens on nous en dit que du bien. Alors bien sur ils peuvent se planter, mais Yohann Pelé il se plante aussi, même s’il rend des services. A moins qu’il y ai une vraie stratégie et que tu prêtes les jeunes Simon et Dia pendant une ou deux saisons le temps pour qu’ils s’aguerrissent. Avec un Mandanda en forme, le rôle de numéro 2 à l’OM c’est entre 6 et 10 matchs par saison. Yohan Pelé a fait un travail tout a fait honorable à l’OM mais à un moment si tu dis que tu es un club formateur que tes actes suivent. Et la en plus ce n’est pas comme si tu les propulsent numéro 1. » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (15/06/20)

Retrouvez l’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille ci-dessous :