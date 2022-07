Mercato OM : Perte d’espoir pour Amine Harit?

Pour le moment, Amine Harit n’a pas encore fait son retour à l’Olympique de Marseille. D’après les informations des Lions de l’Atlas, le Marocain est pisté au Portugal et croit de moins en moins à un retour à l’OM…

L’Olympique de Marseille a changé de coach ces derniers jours. L’arrivée d’Igor Tudor changera certainement des choses au niveau du recrutement qui était prévu jusqu’alors avec Jorge Sampaoli et Pablo Longoria.

L’ancien joueur de l’OM, Amine Harit, est retourné à Schalke 04, club à qui il appartient toujours et qui l’a prêté à Marseille la saison dernière. Les Allemands sont toujours déterminés à vendre Harit qui n’a jamais caché son envie de rester à l’OM.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Nouveau coup de froid pour cet attaquant?

Pour le moment, il n’a toujours pas signé. D’après Hakim, journaliste pour les Lions de l’Atlas, le FC Porto s’est positionné pour recruter le milieu offensif marocain… Le joueur a de moins en moins d’espoir à l’idée de revenir à l’OM.

Dans un entretien pour le Dauphiné Libéré début mai, le milieu offensif avait réaffirmé qu’il se sent bien à l’OM mais il confirme également l’intérêt d’autres clubs en Europe. A voir si Schalke 04 se résoudra à le lâcher aux Marseillais ou s’il visera au contraire le club le plus offrant. Villarreal a récemment été cité comme l’un des prétendants pour récupérer Amine Harit.

« Je me sens bien ici. Après, je ne pourrais pas répondre : ça ne dépend pas que de moi. Je n’ai pas envie de me mettre quelque chose en tête, que ça ne se fasse pas et que je me retrouve dégoûté. Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! Aller jouer la prochaine Ligue des Champions, on ne va pas cracher dessus. D’autres clubs sont intéressés. Il y a Schalke, des aspects vont rentrer en compte donc on verra, pourquoi pas. Il y a des chances (sourire). Amine Harit « Source: Dauphiné Libéré (02/05/2022)