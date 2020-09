Mercato OM : Pierre Ménès trouve que les Marseillais prennent un gros « risque » avec ce recrutement !

Ce lundi, Pierre Ménès a répondu aux questions des internautes. L’un d’entre eux lui a demandé ce qu’il pensait du recrutement de Luis Henrique. Le consultant de Canal + émet quelques réserves…

L’OM s’est offert le jeune prometteur Luis Henrique. Une arrivée officialisée ce jeudi, contre 12 millions d’euros.

tu lances la pièce et t’espères que le joueur ne soit pas un tocard — MENES

Selon Pierre Ménès qui a été questionné à ce sujet par un internaute, ce recrutement est un très gros risque, surtout avec les finances de l’Olympique de Marseille.

« C’est pas un buteur, c’est un ailier. Je ne vais pas parler d’un joueur que je ne connais. 18 ans, joueur du Brésil, ayant disputé que 20 matchs, 12 millions d’euros… On nous explique qu’il y avait un business plan… Ton business plan, tu lances la pièce et t’espères que le joueur ne soit pas un tocard. Je demande à voir. Tous les gens qui le connaissent du Brésil et qui en ont parlé ont dit qu’il n’était pas prêt donc ça peut-être mettre des mois pour qu’il soit susceptible de jouer. A moins que comme on dit « dans la folie des grandeurs », Villas-Boas veuille essayer son pion. Quand on est dans les problèmes financiers qu’a l’OM, mettre 12 millions sur un pari et sur un inconnu, ça me paraît extrêmement risqué »

Pierre Ménès – Source : Canal + (28/09/20)