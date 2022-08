Mercato OM : Pisté par Longoria, il n’écarte pas un départ !

Brillant une nouvelle fois avec le RC Lens ce samedi soir, Seko Fofana s’est exprimé sur son avenir. L’international ivoirien n’écarte pas un départ du club de Ligue 1 avant la fin du mercato.

Le milieu de terrain Seko Fofana a réalisé une très belle saison l’an dernier sous le maillot du RC Lens. En ce début de saison, il est une nouvelle fois important pour l’effectif nordiste !

Il reste encore cinq jours pour réfléchir — Fofana

Ce samedi après une prestation XXL face au Stade Rennais, l’international ivoirien a répondu aux questions de Canal + sur son avenir. Pisté par l’Olympique de Marseille notamment, il a affirmé avoir des contacts et des sollicitations mais ne sait pas encore s’il restera ou non à Lens !

« Il y a des sollicitations, des possibilités de départ. Je suis quelqu’un de très ambitieux, je ne me fixe pas de limites. Je sais ce que je peux apporter au club, le club sait ce qu’il peut m’apporter. Il reste encore cinq jours pour réfléchir et voir quelle décision je vais prendre. Ce soir (samedi), j’ai eu beaucoup d’émotions. Je ne sais pas de quoi est fait le lendemain et on verra. Je sais ce qui m’attend, je dois réfléchir » Seko Fofana – Source : Canal + (27/08/22)

Fofana: « Tout est possible » Le Lensois Seko Fofana entretient le mystère sur son avenir, à quelques jours de la fin du mercato #RCLSRFC ▶️ https://t.co/zI9DZImw6X pic.twitter.com/RruYQjq67a — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 27, 2022

Pour l’instant, Seko Fofana est là — Haise

Frank Haise s’est également exprimé à ce sujet au micro de Canal +. Le coach lensois aimerait forcément conserver son joueur mais doit patienter la fin du mercato pour en avoir le coeur net.

« Tout le monde a envie de garder Seko. Nos supporters, nos dirigeants, les joueurs, le staff, moi… Ce n’est pas parce qu’on a des envies que les choses se font, parce que le mercato est encore ouvert. Quand le mercato sera terminé et quand Seko sera toujours là, on pourra en parler. Il faut que Seko ait envie d’avoir un autre challenge. Pour l’instant, il est là. » Frank Haise – Source : Canal + (27/08/22)