Mercato OM : Pisté par Longoria, il pourrait remplacer Alexis Sanchez !

Pour débarquer à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez a cassé son contrat avec l’Inter Milan. Pour le remplacer dans le club italien, Dries Mertens serait pisté !

Plusieurs noms de joueurs ont tourné autour de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2022… En juillet, c’est celui de Dries Mertens qui revenait avec insistance mais le Belge n’est finalement jamais venu.

Ces derniers jours, c’est le dossier Alexis Sanchez qui prend de plus en plus d’épaisseur. L’international chilien devrait débarquer après avoir trouvé un accord avec l’Inter pour une rupture de contrat contre 5 millions d’euros.

Sanchez à l’OM, Mertens à l’Inter?

Jeu de chaise musical, Dries Mertens est dans le viseur de l’Inter pour prendre la place d’Alexis Sanchez ! Après son départ du Napoli, l’attaquant belge n’a toujours pas trouvé de club mais n’est pas contre le fait de rester en Serie A.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : C’est fait pour Alexis Sanchez? Les détails de l’offre !

Il était également en discussions avec la Salernitana, le club où évolue Franck Ribéry. L’Inter a au moins l’avantage de jouer en Ligue des Champions la saison prochaine après avoir terminé deuxième juste derrière l’AC Milan.

Ce qui manque dans le recrutement de Longoria selon Rovera !

« Il y a une cohérence dans ce qu’est le projet… Oui, j’ai toujours dit que l’objectif de l’OM et Longoria c’était d’avoir deux jeunes à faire monter pour revendre à des gros clubs et donc faire des investissements. Il faut montrer que l’Olympique de Marseille arrive à créer, à acheter des jeunes et les revendre plus cher mais il y a aussi la recherche de résultat. Dans cette logique, on peut comprendre que cette année il y a des joueurs de 30 ans qui arrivent comme Gigot, Clauss qui n’est pas un jeune sur lequel on peut faire une plus-valu mais il sort de la Ligue 1 et il est international. Tu vas aussi prendre, peut-être, un Alexis Sanchez qui serait une piste plutôt concrète avec une chance de retrouver celui qui avait fait une bonne saison avec Conte à l’Inter Milan… Il y a une complémentarité avec ces jeunes comme Touré par exemple et les expérimentés qui vont performer tout de suite. On est à l’étape 2 du projet Longoria. Prendre des jeunes pour les plus-valus et consolider une équipe pour avoir des résultats. La qualification en Ligue des Champions et garder de la compétitivité. Mais pour moi, cette année, si on regarde l’effectif, si on regarde le 11 titulaire… Ce qui sera l’envie, l’ambition, la détermination… Les Marseillais, la ville, qui veut voir de belles choses, il manque une étincelle ! Il manque ce qu’apportait Sampaoli par son caractère, ses all-in offensifs. Ça pourrait être Gerson mais je ne suis pas sûr de sa continuité. Je ne suis pas convaincu, c’était un homme de Sampaoli. Il faut qu’il se trouve avec Igor Tudor. Il avait trouvé un équilibre avec Sampaoli, il faut aussi la trouver avec Tudor. Je ne suis pas convaincu que cette étincelle viendra de Guendouzi et sur Payet, même si je comprends la logique de le mettre en second attaquant plus proche du but, je ne sais pas s’il aura la possibilité d’être tout le temps cette étincelle-là. Je valide l’idée de base de ce que fait l’OM sur le marché avec des ventes mais ce qui me manque cette année, c’est celui qui fait rendre fou Marseille ! » Simone Rovera – Source : RMC, After Foot (30/07/22)