Mercato OM : « Plus que des garanties, Villas-Boas va demander … »

Extrait du dernier Marseille Champion Podcast de Football Club de Marseille, dans lequel nos chroniqueurs ont répondu aux questions des auditeurs, notamment concernant l’avenir de l’entraineur de l’OM, André Villas-Boas

Notre journaliste Mourad Aerts a ainsi donné son sentiment sur les garanties que le technicien pourrait, ou non, obtenir afin de poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille.

si vente il y a ce ne sera pas avant la décision de la délégation pour la Parc Chanot…

« Villas-Boas c’est quelqu’un de pragmatique qui comprend les enjeux du football moderne. Je pense que plus que des garanties sur le mercato, Villas Boas va demander une feuille de route claire. C’est mon opinion en tout cas. Peut être que tu ne sais pas quel joueur vont être vendus, mais on te promet qu’on ne t’en vend pas plus de deux, et on te promet l’achat de 5 joueurs d’un certain profil. La seule véritable garantie qu’il peut vraiment obtenir c’est de continuer à travailler avec son homme de confiance, Andoni Zubizarreta. Et s’il ne le sent pas, AVB partira, ça c’est certain. Je pense aussi que Jacques Henri Eyraud est autant dans le flou que nous la-dessus. » Mourad Aerts (Journaliste FCM) – Source : Marseille Champion Podcast