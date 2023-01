Mercato OM : Plusieurs clubs s’agitent pour Lirola !

Six mois après son départ de l’OM dans le cadre d’un prêt en Liga, Pol Lirola pourrait déjà quitter Elche et être prêté dans un autre championnat !

Pol Lirola n’a participé qu’à 8 matches de Liga cette saison avec Elche. Un temps de jeu limité qui a semble-t-il donné des idées à un club italien. Selon le journaliste spécialiste du mercato Gianluca Di Marzio, Elche aurait déjà donné son feu vert pour le retour du joueur à Marseille. L’OM devrait ensuite le prêter de nouveau et plusieurs clubs sont sur le coup !

Selon le journaliste Nicolo Schira, Lirola serait la cible du Sporting Lisbonne. L’ancien adversaire de l’OM veut renforcer son côté droit avec le départ probable de Pedro Porro en direction de Tottenham en ce mois de janvier 2023. Cependant, les Portugais vont devoir faire avec la concurrence de la direction du club italien de Monza pour attirer Pol Lirola durant les prochaines semaines. Le club italien aurait déjà formulé une offre, mais l’OM semble temporiser pour faire monter les enchères.

#Sporting are working to sign a new right fullback if Pedro #Porro leaves: in Sporting’s short list there are Sacha #Boey (Galatasaray) and Pol #Lirola (OM). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 16, 2023