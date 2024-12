Mercato OM : Pogba à Marseille ? Ce journaliste de l’Equipe explique pourquoi c’est crédible…

Dans L’Équipe du Soir, Damien Degorre estime que Paul Pogba pourrait rejoindre l’OM pour relancer sa carrière et atteindre son objectif de participer à la Coupe du monde 2026, un club français avec de la visibilité et de l’ambition sportive. Selon lui, l’OM serait la seule option viable en France, car les autres grandes ligues européennes ne souhaitent pas recruter le milieu de terrain, et le club marseillais pourrait offrir à Pogba l’opportunité de se relancer.

Dans L’Équipe du Soir, le journaliste Damien Degorre a abordé la possibilité de voir Paul Pogba signer à l’OM, mettant en avant plusieurs raisons qui pourraient pousser l’international français à rejoindre le club marseillais. Selon lui, Pogba nourrirait encore l’ambition de participer à la Coupe du monde, un objectif qu’il ne pourra atteindre qu’en restant en Europe. Toutefois, pour y parvenir, il doit choisir un club offrant de la visibilité et de l’ambition sportive.

« Pogba à l’@OM_Officiel ? C’est l’occasion qui fait le larron! » Les arguments de Damien Degorre vous ont-ils convaincus ?#EDS pic.twitter.com/tZJNSt5D5M — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) December 9, 2024



Degorre précise que les options sont limitées : « En Italie et en Angleterre, c’est niet. En Espagne, il y en a trois et ils n’en veulent pas. » Selon lui, le seul pays où Pogba pourrait encore trouver un terrain de jeu de premier plan est la France. Et dans l’Hexagone, l’OM serait le club idéal. « Il reste la France car ce n’est pas l’esprit des clubs allemands de prendre un joueur comme Pogba. Donc en France, c’est qui ? C’est l’OM, » a-t-il déclaré, soulignant que le club phocéen est le seul capable de répondre aux critères du joueur.

Donc en France, c’est qui ? C’est l’OM

Bien que Pogba n’ait pas joué régulièrement ces dernières saisons en raison de blessures et de suspension, Degorre considère qu’il pourrait être un atout de taille pour Marseille. « J’entends dire qu’il n’a pas joué depuis cinq ans. Oui, mais s’il avait joué 100% des matchs sur les cinq dernières saisons, il ne serait pas candidat à l’Olympique de Marseille, » a expliqué le journaliste. Pour lui, l’OM représenterait « l’occasion qui fait le larron », offrant à Pogba un cadre propice à la relance et à la récupération de son meilleur niveau.

Ainsi, l’OM pourrait bien se positionner comme une destination privilégiée pour le joueur français, qui cherche à rebondir dans un club ambitieux et à renouer avec l’équipe nationale.