Mercato OM : Pol Lirola livre les dessous de son retour mouvementé !

C’était l’un des feuilletons du mercato estival 2021 : le retour de Pol Lirola ! Le Catalan s’est livré à ce sujet dans un entretien accordé à La Provence publié ce vendredi.

A deux jours du choc face à Lyon, La Provence a obtenu un entretien avec Pol Lirola. Le latéral droit, qui avait impressionné lors de son prêt la saison dernière, est de retour cette saison dans l’effectif de Jorge Sampaoli.

J’ai tout de suite dit à mon agent que je ne voulais jouer que pour l’OM — Lirola

Utilisé un peu différemment, il pèse moins offensivement mais est toujours considéré comme un joueur important de l’équipe marseillaise par le coach argentin. Dans cet entretien publié ce vendredi par le journal local, Pol Lirola revient notamment sur les coulisses de son retour à l’OM.

« La vérité, c’est que je ne savais pas si je pourrais revenir, parce que les jours passaient et que le transfert ne se faisait pas. J’avoue que j’ai eu des moments d’énervement. Le coach m’attendait, Pablo continuait à négocier. L’intérêt de l’Atalanta m’est revenu aux oreilles, et même si j’adorerais jouer la Champions League, j’ai tout de suite dit à mon agent que je ne voulais jouer que pour l’OM. Si les négociations avec l’OM avaient échoué, on aurait écouté les autres offres » Pol Lirola – Source : La Provence (19/11/21)