Mercato OM : Poste, style, caractère, deal… focus sur Amine Harit

Alors qu’Amine Harit est sur le point d’être prêté à l’OM, le journaliste Hakim Zhouri nous a donné son avis sur son profil dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille.

Malgré un imbroglio de dernière minute hier soir, Amine Harit devrait bel et bien être prêté à l’Olympique de Marseille cette saison. En effet, alors que l’OM était dans le besoin de vendre pour enregistrer sa venue, il semblerait qu’un accord sur un nouveau montage financier aurait été trouvé avec Schalke 04. La DNCG devrait trancher en milieu d’après-midi à ce sujet. Dans notre dernier Débat Foot Marseille, Hakim Zhouri nous a donné son avis sur le profil et le style de joueur qu’est Amine Harit.

« C’est un jeune joueur puisqu’il a 24 ans. Il a déjà quand même une bonne carrière derrière lui. Il a disputé 115 matches en Bundesliga. Au niveau des passes décisives, ce n’est pas un monstre. C’est quelqu’un qui créé beaucoup et qui apporte beaucoup dans l’avant dernière passe. C’est un profil à la Payet mais qui est capable de jouer réellement sur les côtés. Il sait jouer à gauche et à droite. C’est un dribbleur, il apporte des solutions. Il pourrait jouer le rôle qu’avait Samir Nasri à Séville lors du passage de Jorge Sampaoli. Il aime bien jouer comme il le fait avec Under ou avec Konrad avec des faux pieds. Amine Harit est un joueur qui pourrait jouer à gauche en étant droitier. » Hakim Zhouri – Source : Débat Foot Marseille (30/08/2021)

Il peut pallier l’absence de Payet – Hakim Zhouri

Selon lui, il pense qu’Amine Harit ne sera pas un titulaire indiscutable et qu’il sera utilisé comme un couteau suisse par Jorge Sampaoli.

« Je pense qu’il sera un petit peu une sorte de couteau suisse comme aurait pu l’apporter Daniel Wass s’il avait signé à Marseille. C’est quelqu’un qui peut pallier une baisse de régime ou l’absence de Payet et apporter sur les côtés dans la rotation. Il a fait des bonnes saisons, mais la saison dernière a été très compliquée, pour l’ensemble de l’équipe notamment. Il a quand même tiré son épingle du jeu, il a apporté beaucoup de choses. Il a fait 2-3 gros matches qui ont mis la lumière sur lui. Pas mal d’équipes européennes. Celle qui fait le forcing, c’est Villarreal. Je ne suis pas certain qu’il vienne en tant que titulaire. Il va être là pour apporter un plus dans la rotation. » Hakim Zhouri – Source : Débat Foot Marseille (30/08/2021)

Il n’est plus aussi colérique qu’avant – Hakim Zhouri

Par ailleurs, il a révélé qu’Amine Harit était un joueur assez caractériel à l’image de Mattéo Guendouzi. Il se serait tout de même assagi depuis qu’il est devenu père d’après Hakim Zhouri.

« C’est un peu un profil caractériel comme Guendouzi. Il faut que Sampaoli le recadre et le maintienne mais en tout cas je pense quand même que ça reste une bonne pioche pour l’Olympique de Marseille. Il a déjà été sollicité par Longoria cet hiver. Il y a vraiment quelque chose qui a été créé entre les deux hommes cet hiver avec une promesse. Comme Guendouzi, Amine Harit est devenu papa. C’est quelque chose qui l’a apaisé et qui lui a apporté une certaine stabilité. Je pense aussi que ça peut lui apporter sur le terrain. Il n’est plus aussi colérique qu’avant. Il y aurait une option d’achat entre 8 et 10 millions d’euros. » Hakim Zhouri – Source : Débat Foot Marseille (30/08/2021)