En manque de temps de jeu avec l’OL, le milieu de terrain de 18 ans Mohamed El Arouch souhaite partir. S’il a joué 10 matchs avec la réserve cette saison il n’a jamais évolué en Ligue 1.

Présenté comme une pépite formé par l’OL, le milieu de terrain de 18 ans Mohamed El Arouch serait pisté par l’OM. Son coach Laurent Blanc ne fait pas du tout confiance à El Arouch, à cause de son manque d’expérience. La concurrence au milieu de terrain avec Oussem Aouar et la potentielle arrivée de Joao Gomes, pousseraient El Arouch à quitter l’OL sous la forme d’un prêt. En plus de l’OM, le Stade Rennais et l’OGC Nice s’intéressent aussi à lui. Cependant Aulas et Textor démentent le départ de leur jeune joueur, sous contrat avec Lyon jusqu’en 2025. Cette saison Mohamed El Arouch a joué 10 matchs de National 2 avec la réserve et a inscrit un but. Interrogé lors de l’émission DFM notre consultant Jean-Charles de Bono expriment ses doutes sur l’immense talent d’El Arouch. Et pointe du doigt le fait qu’il n’a jamais joué avec un match en pro avec l’OL.

Aucune apparition avec l’OL en pro

‘’C’est tellement une pépite que je ne sais même pas s’il a fait un match avec Lyon. Il a peut-être joué quelques minutes, mais bon les pépites elles jouent très tôt. Là il n’a joué qu’en National 2. Alors je veux bien qu’il soit jeune et qu’on s’intéresse à lui, mais rappelez vous que nous aussi on a eu des pépites qui n’ont jamais joué. Donc moi je fais très attention à tout ça, je pense que Lyon est le club formateur qui sort le plus de jeunes et si c’est une pépite je ne vois pas l’intérêt de le laisser partir. Pour l’instant, j’attends de voir éclore la pépite.’’ Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (23/01/2023)