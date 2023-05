Mercato OM : Pour les dirigeants, ce joueur va exploser la saison prochaine !

L’OM a beaucoup dépensé lors du dernier mercato hivernal. Si Ounahi, actuellement blessé et Vitinha n’ont pas encore eu beaucoup de temps de jeu, ce n’est pas le cas de Ruslan Maniovskyi qui enchaine les matches malgré un niveau de jeu inégal. Pour le journaliste Florent Germain, l’OM croit énormément en lui et espère le voir exploser la saison prochaine.

Il y a une réflexion avec lui sur le long terme

« Igor Tudor a énormément confiance en Malinovskyi. On a eu ses débats pour d’autres joueurs, comme Balerdi par exemple, mais c’est Tudor qui décide. Je pense qu’il y a une réflexion avec lui sur le long terme, du genre « il faut qu’il joue un maximum parce que le vrai Malinovskyi on ne l’a pas encore vu » » a expliqué Florent Germain sur le plateau de BFM Marseille.

Les dirigeants croient vraiment en Malinovskyi

« Les dirigeants croient vraiment en lui, dans les années qui viennent, l’année prochaine, après ces six mois d’acclimatation, quand il aura pris le pouls de cet OM, pour eux il va exploser. Dans les choix on voit très bien que pour eux, Payet, c’est un choix sur la fin alors que Malinovskyi on lui promet un bel avenir, » a déclaré le journaliste officiant aussi sur RMC Sport.

En zone mixte dimanche après la victoire 3-1 face à Angers, Ruslan Malinovsky a demandé du temps concernant son adaptation et promet du mieux la saison prochaine, « ce n’est pas facile de découvrir de nouveaux équipiers après 3 ans et demi dans un club. Le football joué n’est pas le même ici, c’est normal, mais je travaille au maximum chaque jour à l’entraînement. Je suis sûr que la saison prochaine je ressentirai plus de confiance après avoir fait la présaison et les matches amicaux avec l’équipe. Le foot est ainsi : on sait que l’OM est un grand club avec beaucoup de pression. On doit finir le championnat et se qualifier en Ligue des champions, puis travailler pour faire mieux la saison prochaine ».