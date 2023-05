Mercato OM : « Pour moi, Longoria n’a pas un projet à long terme pour l’OM »

Dans l’After sur RMC, les journalistes Stéphane Guy et Florian Gautreau sont revenus sur le possible départ d’Igor Tudor cet été, et plus largement sur le projet mené par Longoria à l’OM…

Stéphane Guy ne comprend pas la politique du club de ne pas garder son entraineur, car après Sampaoli, Tudor pourrait lui aussi ne pas faire une seconde saison: « Je trouve incroyable qu’un club change d’entraineur tous les ans. L’OM est 2e la première année, 3e la deuxième année et je pense que c’est un vrai frein. Il y a un côté politique du chamboule tout dans ce que fait Longoria et cela ne doit pas être que sportif de mon point de vue. Cette année ça passe ric-rac, ce qu’à fait Tudor n’est pas attaquable, car l’OM a été devancé par une équipe avec d’énorme moyens et une autre qui a fait une superbe saison. On va encore vivre un été agité, je trouve cela vraiment surprenant… »

Pour Florian Gautreau, c’est surtout le projet mené par Longoria qui est en question. Que veut faire le président olympien ? « Il faudrait savoir quel est le projet de Longoria. Est ce que c’est vraiment du long terme ? Ou alors c’est une mission de 3 à 4 ans à faire de bons choix mais c’est aussi du trading et ensuite filer ailleurs ? » Pour lui, le boss espagnol de l’OM est aussi dans une démarche de briller pour filer dans un plus gros club: « Longoria, c’est du business, c’est un CV, des compétences que l’on montre. Tudor c’était un risque et c’est un pari gagnant. Dans l’idée d’un projet c’est compliqué car Tudor ne reste jamais longtemps dans les clubs ou il est passé. Pour moi, Longoria n’a pas un projet à long terme pour l’OM. C’est ce qui est inquiétant. »

Stéphane Guy a des doutes sur l’interêt sportif de certains transferts, il souligne par exemple le mercato hivernal peut performant à court terme : « Le trading c’est acheter des joueurs pas chers, les développer et les revendre très cher, ce n’est pas ce que fait l’OM. L’OM fait beaucoup de transferts, c’est un président qui fait beaucoup d’opérations, et il faudrait regarder ce qu’il se passe opération par opération. On parle de bilan positif de Longoria, mais il faudra regarder précisément les chiffres en face de chaque joueur. Quand tu penses à ce qu’à fait Lens et l’OM cet hiver, net avantage pour Lens. Il y a des joueurs qui ont apporté une vraie plus-value sur la seconde partie de saison, alors que j’étais plutôt alléché par ce qu’il se passait à l’OM lors du mercato d’hiver, mais ils ont aussi perdu sur ce terrain là. »