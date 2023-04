Auteur de bonnes performances avec le FC Nantes, Ludovic Blas intéressent de nombreux clubs pour le prochain mercato d’été. Sur le plateau du DFM, notre journaliste Nicolas Filhol, pense qu’une arrivée de Blas à l’OM pourrait être difficile en raison de la forte concurrence à son poste et de sa capacité d’atteindre un niveau supérieur.

L’OM déjà bien pourvu au poste de milieu offensif avec quatre joueurs : Harit, Malinovskyi, Ounahi et Payet. Même si Payet venait à partir en raison de son manque de temps de jeu depuis l’arrivée de Tudor à l’été 2022. Malgré les bonnes performances de Ludovic Blas, lors du 16e de finale aller de Ligue Europa contre la Juventus et une demi-finale de coupe de France, une arrivée à l’OM est loin d’être la priorité.

Blas serait parfait pour remplacer Payet

« Il y a un autre joueur que Ludovic Blas, qui lui a dit clairement qu’il allait partir, c’est Enzo le Fée. Les deux sont des joueurs bons dans leurs clubs moyens de Ligue 1. Mais est ce qu’ils ont le niveau pour être bons à l’OM ? C’est toujours la question qu’on va se poser. Pour Blas, s’il vient, le problème, c’est que tu as de la concurrence. Il y a Harit, Malinovskyi et Ounahi, qui peut jouer à ce poste. C’est bien d’avoir des vrais bons joueurs de Ligue 1, mais encore faut il qu’il le reste s’il vient à l’OM. On ne sait pas si c’est un joueur qui peut encore franchir un palier, puisqu’il n’y a pas de référence à son niveau. Après ça, c’est sûr qu’il est bon à Nantes, mais il faut qu’il parte de son club. C’est un joueur talentueux, qui a du ballon, qui peut marquer des buts, qui peut faire des passes. C’est un joueur complet à ce poste là. Pour remplacer numériquement Payet, ce serait parfait. Parce que je ne vois pas Payet rester à l’OM la saison prochaine. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (3/04/2023)